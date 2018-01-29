Россия попала в список стран со значительными нарушениями прав человека

Она оказалась в одном ряду с Ливией, Йеменом, Турцией, Египтом, Китаем и Бирмой.

Россия попала в список стран, в которых наблюдают значительные нарушения прав человека. Вместе с РФ в список попали Ливия, Йемен, Турция, Египет, Китай и Бирма.

Об этом говорится в ежегодном докладе Human Rights Watch, в котором суммируются основные вопросы прав человека в более чем 90 странах во всем мире, опираясь на события с конца 2016 года по ноябрь 2017 года.

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В докладе эти страны описываются как такие, в которых "произошло много плохих вещей. Например много людей пострадали или были убиты из-за насилия, которое начали лидеры этих стран".

Под правами человека Human Rights Watch понимают: право быть в безопасности, свободно выражать свои мысли, учиться и работать, иметь семью и место проживания и прочее.

В свою очередь, среди стран, в которых отстаивают права человека, названы Франция и США. При этом сравнивая эти две страны, указывается, что во Франции лидер защищает права мусульман и люди его поддерживают, а в США, наоборот - люди выступают против расистских высказываний лидера.

Как сообщал УНИАН, 28 января в Москве прошла несанкционированная акция протеста против политики действующего президента РФ Владимира Путина.