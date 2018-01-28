В России во время "Забастовки избирателей" задержаны почти 250 человек (видео)

Акция состоялась 28 января в десятках российских городов, в ней участвовали тысячи человек.

В России во время «Забастовки избирателей», согласно последним данным, задержаны почти 250 протестующих.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на «ОВД-Инфо». В частности, в Чебоксарах в полицию попали 50 человек, Уфе - 45, Кемерове - 31, Мурманске - 23.

В Москве были задержаны 16 активистов, в их числе оппозиционер Алексей Навальный. До суда политика оставили в отделе полиции. В Томске активиста Сергея Чайковского уже оштрафовали на 150 тыс. рублей. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга. В Челябинске одного из участников акции протеста - Дениса Ибрагимова - арестовали на 10 суток по статье о «мелком хулиганстве».

Читайте такжеВ центре Москвы проходит акция протеста против Путина

«Забастовка избирателей» прошла 28 января в десятках городов России. В акциях участвовали тысячи человек. В Москве протест продолжается у здания правительства страны и на Пушкинской площади, в Санкт-Петербурге - на Площади Восстания. Полиция призывает активистов разойтись, однако о массовых задержаниях в этих городах пока не сообщается.

Как сообщалось, Навальный организовал «Забастовку избирателей» в знак протеста против того, что ему запретили участвовать в президентских выборах в марте 2018 года. Оппозиционер называет эти выборы нечестными и призывает своих сторонников не участвовать в голосовании.