В Москве полиция задержала Навального (видео)

Навального задержали на подходе к Пушкинской площади.

Полицейские задержали политика Алексея Навального на Тверской улице в Москве во время акции «Забастовка избирателей».

Еще до задержания Навальный обратился к сторонникам, сказав, что его «отбивать [у полиции] не надо», передает Медуза.

Навального задержали на подходе к Пушкинской площади, перед этим он в течение нескольких минут шел в толпе сторонников по обочине Тверской улицы.

Читайте такжеПо всей России сторонники Навального вышли на акции протеста, есть задержанные

«Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее», - написал оппозиционер в Twitter.

Ранее российский правозащитный портал «ОВД-инфо» сообщал, что по состоянию на 14:00 по московскому времени (13:00 по Киеву) в разных городах России полиция задержала около 90 участников протестных акций «Забастовка избирателей».

В частности, как минимум 28 человек задержали в Уфе, 15 – в Кемерово, 10 или больше - в Томске, 8 - в Москве и 7 - в Санкт-Петербурге.

Видео: Грани.Ру

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Москвы проходит несанкционированная акция протеста против политики действующего президента РФ Владимира Путина.

Выйти на улицу призвал оппозиционер Алексей Навальный. Акция названа «Забастовкой избирателей».