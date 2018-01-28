Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

Кампрад умер в своем доме в шведской провинции Смоланд 27 января.

В Швеции умер основатель крупнейшей в мире сети по торговле мебелью IKEA Ингвар Кампрад.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Кампрад умер в своем доме в шведской провинции Смоланд 27 января. Ему был 91 год.

По данным Bloomberg, основатель IKEA занимал восьмую строчку в списке миллиардеров с состоянием в $58,7 млрд.

Ингвар Кампрад родился 30 марта 1926 года в южной Швеции. Бизнесом он стал заниматься в юности, продавая соседям карандаши, спички и елочные игрушки.

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Ингвар Кампрад основал IKEA в 17 лет, в 1943 году. Первый магазин IKEA открыл в 1958 г. в шведском городе Эльмхульте. Непосредственно от работы в IKEA он отошел в 1988 году, однако сохранил роль советника.

Название компании - это аббревиатура, состоящая из инициалов Ингвара Кампрада (имя основателя), Ельмтарида (ферма, где он вырос), а также Агунарди (его родной город в Сьоленде, южная Швеция).

В 1982 году компания, специализирующаяся на производстве легкосборной мебели, была преобразована в фонд со штаб-квартирой в Нидерландах. Сейчас IKEA - одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода с 361 магазином в 29 странах мира. Владельцами IKEA Group является Ingka Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.

В декабре прошлого года IKEA заявила, что изучает украинский рынок и намерена в течение двух лет открыть первый магазин в Киеве. Планируется, что сеть в Украине будет развивать "IKEA Юго-Восточная Европа", которая является частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.).