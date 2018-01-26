Скандал вокруг "Смерти Сталина": в Москве один кинотеатр таки решился показать запрещенную комедию (видео)
15:21, 26 января 2018
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Российский Минкульт грозит административным делом кинотеатру, показавшему "Смерть Сталина".
Московский кинотеатр показал комедию "Смерть Сталина" несмотря на то, что у ленты отобрали прокатное удостоверение.
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В Министерстве культуры РФ решили запретить фильм за два дня до премьеры после того, как в кино увидели признаки экстремизма.
В кинотеатре отмечают, что сверялись с реестром Минкульта и не увидели, чтобы у фильма отобрали удостоверение.
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