Скандал вокруг "Смерти Сталина": в Москве один кинотеатр таки решился показать запрещенную комедию (видео)

Российский Минкульт грозит административным делом кинотеатру, показавшему "Смерть Сталина".

Московский кинотеатр показал комедию "Смерть Сталина" несмотря на то, что у ленты отобрали прокатное удостоверение.

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В Министерстве культуры РФ решили запретить фильм за два дня до премьеры после того, как в кино увидели признаки экстремизма.

В кинотеатре отмечают, что сверялись с реестром Минкульта и не увидели, чтобы у фильма отобрали удостоверение.