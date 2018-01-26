Прошлогодний лауреат "Оскара" не придет на церемонию из-за секс-скандала восьмилетней давности

Женщины, которые обвинили Кейси Аффлека, были удовлетворены мировым соглашением, но восемь лет спустя 20 тысяч человек подписали петицию против появления актера на церемонии.

Лауреат премии "Оскар" прошлого года Кейси Аффлек решил не принимать участия в церемонии присуждения "Оскаров" в этом году, сообщил его представитель. Согласно сложившейся традиции, Аффлек, получивший "Оскара" в 2017 году в категории "лучший актер" за роль в фильме "Манчестер у моря", должен был вручить награду лучшей актрисе в этом году.

Как сообщает Би-би-си, на Кейси Аффлека, брата Бена Аффлека, подали в суд две женщины, обвиняющие его в сексуальных домогательствах в 2010 году. Сам он отвергает все обвинения. Оба судебных дела закончились мировым соглашением.

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В 2010 году актрисы Аманда Уайт и Магдалена Горка обратились в суд, жалуясь на поведение Кейси Аффлека во время съемок фильма "Я все еще здесь". Горка утверждала, что общение с Аффлеком нанесло ей психологическую травму, какой она не переживала за всю свою карьеру, а Уайт заявила о практически ежедневном шквале ремарок и намеков с сексуальным подтекстом, а также о нежелательных поползновениях в ее адрес со стороны других участников съемочной группы. По ее словам, все это происходило в присутствии Аффлека, который никак не пресекал эти действия.

Кроме того, Аманда Уайт утверждала тогда, что Аффлек отказывался заплатить ей жалованье, потому что она не согласилась провести с ним ночь в номере отеля. В свою очередь Магдалена Горка заявляла, что Афллек, хотя и был в то время женат, пробрался к ней в постель, когда она спала.

Адвокаты актера утверждали, что женщины выдвинули обвинения против Аффлека, надеясь таким образом поживиться. В интервью New York Times Аффлек сообщил, что в итоге все стороны остались довольны мировым соглашением. "Мне было больно и неприятно [от этих обвинений], и я уверен все остальные чувствовали то же самое, но это в прошлом", - сказал он.

Аффлек решил не приходить на церемонию вручения "Оскаров" после того, как интернет-петицию, требовавшую не допускать его до церемонии, подписали почти 20 тысяч человек.

Церемония вручения "Оскаров" состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.

Как сообщал УНИАН, сын известного драматурга обвинил в плагиате создателей фильма "Форма воды", у которого 13 номинаций на "Оскар".