Таллий, которым отравили Литвиненко, был радиоактивным

У отравленного экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, которого накануне перевели в реанимацию лондонского University College Hospital, обнаружены проявления лучевой болезни. Как сообщил в эфире SkyNews токсиколог больницы профессор Джон Генри, его могли отравить одним из радиоактивных изотопов таллия, которых у этого элемента 19. "Радиоактивный таллий придает новую окраску этому случаю. Это означает, что риск для костного мозга крайне велик", - подчеркнул Генри. Медики и раньше заявляли, что костный мозг Литвиненко сильно поражен, в результате чего его организм почти лишился белых кровяных телец. Генри не исключил, что Литвиненко могли отравить "коктейлем" из нескольких отравляющих веществ.

Дело Литвиненко передано в антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда (SO15, London`s Metropolitan Police`s Counter-Terrorism Command). Лондонская пресса, между тем, называет имена двух русских, с которыми 1 ноября встречался Литвиненко и которые могли его отравить. Кроме того, информацию об отравлении таллием, в котором Литвиненко и его лондонские друзья винят Кремль, запросил Госдеп США.

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