В Турции рассказали о промежуточных результатах своей операции в Сирии

По меньшей мере 260 членов курдских вооруженных формирований уничтожены в рамках военной операции Турции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Об этом со ссылкой на Генштаб страны сообщает турецкое издание Anadolu.

«В рамках операции 23 января при боестолкновении с членами террористических организаций один наш боевой товарищ погиб и один получил ранение. Вместе с тем всего за время поведения операции как минимум 260 террористов было уничтожено. Операция продолжается в плановом режиме», — говорится в заявлении Генштаба.

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Турецкие военные начали операцию «Оливковая ветвь» в районе города Африн 20 января. Заявленная цель — уничтожение военизированных отрядов курдов, которые в Турции признаны террористическими.

Как заявил 23 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, военная операция будет продолжаться, пока не будут уничтожены все курдские формирования.