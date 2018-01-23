Фейковый трейлер к фильму "Друзья" стал хитом в сети (видео)

В сети несколько дней назад появился трейлер фильма "Друзья", который якобы стал продолжением одноименного сериала. Оказалось, что ролик был фейковым, сообщает издание Daily Mail.

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Трехминутное видео, обнародованное на YouTube-канале Smasher, было сделано очень качественно, пишет издание. В нем были показаны герои сериала через много лет после его съемок.

Вначале поклонники сериала обрадовались вероятному продолжению сериала, однако потом стало ясно, что трейлер "фильма" – склейка из других картин с участием главных актеров сериала.

За 10 дней ролик набрал более 4,5 млн просмотров.

Сериал "Друзья" выходил на экраны с 1994-го до 2014 года. За это время было снято 10 сезонов сериала – в общей сложности 236 эпизодов.