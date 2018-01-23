Во Франции работники тюрем устроили забастовку, требуя безопасного труда (видео)

Выразить недовольство условиями труда тюремщики решили после серии нападений заключенных. Бастующие устраивают под тюрьмами баррикады, жгут костры и шины, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ США заключенные проводят национальную забастовку против "рабства"Участие в забастовке принимают работники из двух третей французских тюрем.

Они хотят лучшей оплаты рискованной работы, увеличение количества персонала и создание специальных блоков для заключенных-исламистов и радикалов.