Во Франции работники тюрем устроили забастовку, требуя безопасного труда (видео)

11:21, 23 января 2018
Мир
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Сейчас в тюрьмах Франции содержатся 78 тыс. преступников, их охраняют 28 тыс. тюремщиков.

Выразить недовольство условиями труда тюремщики решили после серии нападений заключенных. Бастующие устраивают под тюрьмами баррикады, жгут костры и шины, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ США заключенные проводят национальную забастовку против "рабства"Участие в забастовке принимают работники из двух третей французских тюрем.

Они хотят лучшей оплаты рискованной работы, увеличение количества персонала и создание специальных блоков для заключенных-исламистов и радикалов.

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