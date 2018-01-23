Во Франции работники тюрем устроили забастовку, требуя безопасного труда (видео)
11:21, 23 января 2018Мир
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Сейчас в тюрьмах Франции содержатся 78 тыс. преступников, их охраняют 28 тыс. тюремщиков.
Франции работники тюрем устроили забастовку, требуя безопасного труда
Выразить недовольство условиями труда тюремщики решили после серии нападений заключенных. Бастующие устраивают под тюрьмами баррикады, жгут костры и шины, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ США заключенные проводят национальную забастовку против "рабства"Участие в забастовке принимают работники из двух третей французских тюрем.
Они хотят лучшей оплаты рискованной работы, увеличение количества персонала и создание специальных блоков для заключенных-исламистов и радикалов.
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