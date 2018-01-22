В Германии произошла массовая драка турок с курдами (видео)
21:59, 22 января 2018
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Как сообщила полиция, против 20 человек были применены газовые баллончики. Ситуация находится под контролем правоохранителей.
В аэропорту Ганновера произошла массовая драка турок с курдами / фото из открытых источников
В аэропорту Ганновера произошла массовая драка с участием 180 человек, сообщает Focus.
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По предварительным данным, ее причиной стала акция протеста курдов в терминале В против турецкой военной операции в Сирии. Турецкие пассажиры напали на протестующих. Работники воздушной гавани разняли дерущихся. Серьезно в результате инцидента никто не пострадал, сообщает "Газета.Ru".
Как сообщила полиция, против 20 человек были применены газовые баллончики. Ситуация находится под контролем правоохранителей.
Случаи демонстраций и мелкого хулиганства отмечались также в самом Ганновере и других городах Германии.
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