В Совбезе ООН собираются обсудить ситуацию в Сирии
Прежде всего, речь пойдет о гуманитарной ситуации в охваченной войной стране.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что члены Совета Безопасности ООН в понедельник обсудят развитие событий в Сирии.
Читайте также"Турция была откровенна" - глава Пентагона прокомментировал операцию в СирииВ своем "Твиттере" он пояснил, что Франция намерена "подчеркнуть важность обеспечения доступа сирийцев к гуманитарной помощи".
Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Оливковая ветвь» в Африне против курдов. До этого он предъявил курдам ультиматум: в недельный срок покинуть занимаемые ими позиции или быть готовыми к операции по их уничтожению.
Сегодня стало известно, что Турция консультировалась с США, прежде чем начать спецоперацию в Сирии.
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies tiendra demain des consultations sur la situation en #Syrie. La France soulignera notamment l’urgence d’assurer l’accès humanitaire.— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 21, 2018