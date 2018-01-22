Facebook заставил потомка Миклухо-Маклая удалить фото с полуобнаженными папуасками

Администрация соцсети Facebook заблокировала страницу потомка исследователя Николая Миклухо-Маклая за фото с жителями Новой Гвинеи, где была запечатлена полуобнаженная женщина, передает РБК.

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По словам Николая Миклухо-Маклая, речь идет о снимке, на котором он изображен с группой папуасов в национальных костюмах - женщины племени традиционно ходят в обнаженной грудью. "Сначала я не мог зайти в Facebook, потом мне пришло сообщение - пожалуйста, удалите эту фотографию, и мы вас разблокируем", - рассказал он.

"Администратор Facebook ответил, что системный администратор решает, является ли публикация культурным наследием или это просто картины с голой женщиной", - отметил праправнук исследователя.

Миклухо-Маклай, который является директором фонда имени Миклухо-Маклая и занимается этнографическими исследованиями, резюмировал, что в итоге "осталось поздравление без фотографии".

Как сообщал УНИАН, ранее в Индонезии племя выкопало трупы родственников для семейного фото.