В Индонезии племя выкопало трупы родственников для семейного фото

Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на Daily Mail.

В этом году местные жители повторили традиционный ритуал. Издание опубликовало фотографии фестиваля под названием "Церемония чистки трупов", который должен показать любовь и уважение живых к мертвым.

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По данным издания, согласно обычаю, островитяне раскапывают могилы предков, достают тела, после чего моют их, переодевают и фотографируются с ними. Иногда в селениях проводят конкурс на лучший наряд для покойного. Ритуалу уже более 100 лет, уточняет Daily Mail.

После чистки тел крестьяне чинят или меняют гробы, чтобы избежать разложения тела. Для этого трупы несколько раз оборачивают плотной тканью.

Для островитян очень важно провести "роскошные" похороны для своих близких. В течение жизни они копят деньги, чтобы их также похоронили достойно. Часто обряд перезахоронения могут провести через несколько лет, если первоначально не хватило денег на "шикарную" церемонию.

Индонезийцы верят, что смерть является переходным этапом и не означает конец жизни, поэтому воспринимают кончину без страха, отмечает издание. Жители Сулавеси считают, что дух умершего человека должен обязательно вернуться в свою деревню, поэтому умереть лучше на ее территории. Если смерть наступает за пределами острова, селяне прилагают все усилия, чтобы вернуть тело в родную для него деревню.

По информации Daily Mail, народ Сулавеси за счет отдаленности является одним из самых закрытых сообществ в мире.