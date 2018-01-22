Google запустил дудл в честь "отца монтажа" Эйзенштейна

Поисковик Google разместил на стартовой странице дудл (праздничную версию своего логотипа) в честь для рождения режиссера Сергея Эйзенштейна.

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"Родившийся в этот день в 1898 году, Сергей Эйзенштейн был советским художником и авангардным режиссером нескольких новаторских фильмов, в том числе «Броненосец Потемкин», «Страйк», «Старое и новое»", - говорится в сообщении Google. Подчеркивается, что Эйзенштейн считается "отцом монтажа" - его кинематографическая техника была революционной.

Как сообщал УНИАН, в октябре Google посвятил дудл 40-летию фильма "Служебный роман".