"Служебный роман": Google посвятил дудл 40-летию фильма

12:12, 26 октября 2017
Общество
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Фильм вышел на экраны в 1977 году, в свое время в СССР фильм увидели 58 миллионов человек.

Пятьдесят восемь миллионов человек (почти половина населения СССР в 1977 году) увидели

Компания Google создала дудл в честь юбилея знаменитого фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман".

Сегодня исполняется уже 40 лет с момента премьеры знаменитой картины. Фильм вышел на экраны в 1977 году. Дудл изображает одну из самых запоминающихся сцен, когда герой Андрея Мягкова воображает диалог со своей начальницей, роль которой исполнила Алиса Фрейндлих, и ставит ее очки себе на ногу. 

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Ранее Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом.

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