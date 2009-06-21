В результате беспорядков в Тегеране погибли не менее 19 человек

20 июня в Тегеране в результате запрещенных акций протеста, переросших в столкновения с полицией, погибли не менее 19 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные, полученные от иранских врачей.

В то же время, отмечает телеканал, другие источники называют иное число погибших в беспорядках. По их данным, жертвами столкновений с полицией уже стали по меньшей мере 150 человек. Эти данные, однако, пока не нашли официального подтверждения.

В субботу, напоминает Лента.ру, сторонники бывшего премьера Мир-Хосейна Мусави, проигравшего на выборах Махмуду Ахмадинеджаду, начали масштабную акцию протеста, требуя отмены результатов президентских выборов, которые, по их мнению, были сфальсифицированы.