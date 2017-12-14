Впервые за три года Джонни Депп не возглавил рейтинг самых переоцененных актеров от Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых переоцененных голливудских актеров и актрис. При составлении рейтинга учитываются гонорары и сборы трех фильмов актеров, выпущенных до 1 июня 2017 года, передает Meduza.

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В 2017 году список возглавил Марк Уолберг. Создателям фильмов с его участием Уолберг приносил 4,4 доллара на каждый выплаченный ему 1 доллар гонорара.

Второе место в списке самых переоцененных актеров занял Кристиан Бэйл. Фильмы с участием Бэйла приносят в среднем 6,7 доллара на каждый 1 доллар гонорара.

На третьем месте находится Ченнинг Татум. На каждый выплаченный Татуму 1 доллар гонорара приходится 7,6 доллара сборов.

В 2015 и 2016 года Forbes объявлял самым переоцененным актером Джонни Деппа.

Как сообщал УНИАН, ранее Forbes назвал самого богатого в мире видеоблогера 2017 года.