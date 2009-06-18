В центре Москвы обрушился дом: есть жертвы
08:14, 18 июня 2009Мир
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Погибшие - предположительно из СНГ
В центре Москвы, на Садовнической улице, произошло частичное обрушение дома.
Третий погибший извлечен из-под завалов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на штаб по проведению поисково-спасательной операции.
Всего от частичного обрушения здания пострадали 9 человек. Трое из них выбрались из аварийного дома самостоятельно и от госпитализации отказались, еще троих извлекли спасатели и с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Три человека погибли.
По данным штаба, все пострадавшие и погибшие - рабочие, предположительно граждане стран СНГ.
По данным московского правительства, они проживали в этом доме и работали без законных на то оснований.
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