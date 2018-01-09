В Белом доме заявили о намерении Трампа снова баллотироваться в президенты

Нынешний президент США Дональд Трамп в 2020 году собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы Соединенных Штатов.

Об этом во время брифинга журналистам сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает УП.

"Абсолютно точно Трамп вновь будет участвовать в президентской гонке", - подчеркнул Гидли.

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По его словам, соперникам нынешнего президента США придется столкнуться с "рекордными достижениями Трампа, которых он сумел достичь в рекордные сроки".

Среди успехов Трампа Гидли выделил экономическую сферу, в частности, "создание новых рабочих мест в США, историческое сокращение налогов и налоговую реформу, увеличение заработной платы", а также "абсолютное уничтожение" в Ираке и Сирии боевиков "Исламского государства".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома также прокомментировал возможное участие в президентский выборах 2020 годаамериканской телеведущей Опры Уинфри.

"Мы приветствуем всех желающих принять участие в выборах", - отметил Гидли.

Напомним, в декабре 2016 года после победы Трампа тогдашний вице-президент США Джо Байден заявил, что примет участие в следующей президентской гонке. Однако позже Байден заявил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2020 году, назвав свое предыдущее заявление о возможном участии в выборах лишь шуткой против избранного президента Дональда Трампа.