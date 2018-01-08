Возле мексиканского Акапулько во время фестиваля застрелили 11 человек

На западе Мексики недалеко от города Акапулько в штате Гереро в результате перестрелки погибли 11 человек.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, причиной произошедшего стал конфликт между местным военизированным формированием и посетителями фестиваля, передает РБК.

Инцидент произошел в населенном пункте Ла Консепсьон. Как сообщает мексиканский портал Expresso участниками конфликта стали члены местного отряда по поддержанию правопорядка, чье существование были санкционировано властями (портал называет его «общинной полицией»).

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Во время городского фестиваля, по данным Reuters, «общинная полиция» задержала молодого человека, после чего возник конфликт. В город прибыли вооруженные люди, которые начали перестрелку с участниками отряда самообороны, в ходе которой погибли восемь человек. Еще три человека погибли в перестрелке членов «общинной полиции» с прибывшими на место силами государственной полиции.

Для урегулирования конфликта были также привлечены армейские подразделения.

Очевидцы опубликовали в Twitter видео с места событий. На нем видно, как дом, в котором находятся члены отряда самообороны, блокируют силовики. Вскоре на записи слышны выстрелы.

Durante irrupción de policías estatales en la comunidad de La Concepción #Acapulco varios reporteros fuimos agredidos, encañonados y golpeados por elementos de la @SSPGro@PoliciaFedMx En el desarme de la Policía Comunitaria #Guerrero. En total hay 11 muertos. @article19mexpic.twitter.com/rQwjLszNXG — Jacob Morant (@JacobMorant) January 7, 2018

По данным Reuters, полиция задержала 30 участников вооруженной группы самообороны. Также во время инцидент пострадал журналист, который вел фотосъемку происходящего.