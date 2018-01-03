На Корсике потребовали от Франции большей автономии

Во вторник, 2 января, председателем исполнительного совета Корсики был избран Жиль Симеони, один из лидеров националистической коалиции "За Корсику". Симеони в качестве глава регионального правительства призвал президента Франции Эмманюэля Макрона в скором времени начать переговоры о большей автономии для острова.

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Как передает DW.com, в своем выступлении на радиостанции France Inter Симеони заявил, что Макрон должен "послать сигнал открытости" корсиканцам. По словам главы регионального правительства, "демократическое падение" на выборах на Корсике показало, что жители острова хотят больше самостоятельности.

10 декабря националистическая коалиция "За Корсику" одержала победу на выборах в региональную Ассамблею, набрав 56,5 процентов голосов. Таким образом, националисты получили 41 из 63 мест в региональном парламенте. Коалиция объединяет две партии: "Создадим Корсику", лидером которой является Симеони, и "Свободная Корсика", которую возглавляет Жан-Ги Таламони, также исполняющий обязанности спикера регионального парламента. Пока что Эмманюэль Макрон никак не высказывался относительно будущего Корсики в свете прошедших выборов.

Ассамблея Корсики представляет собой новый административный орган острова, образованный путем слияния двух департаментов, на которые остров был разделен ранее.

Националистическая коалиция пытается добиться для Корсики большей автономии, однако, в отличие от Каталонии, они не хотят полностью отделяться от Франции - не в последнюю очередь, из-за сильной зависимости острова от государственного бюджета. Помимо прочего, националисты требуют равноправного признания корсиканского языка наряду с французским и амнистию для заключенных, которых они считают политическими.