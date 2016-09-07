Суд Корсики оставил в силе запрет на "буркини"

Согласно решению суда города Бастия, введенный на Корсике запрет на "буркини" является законным и обоснованным ввиду необходимости предотвращения нарушений общественного порядка на острове, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Таким образом, суд отклонил требование Французской лиги по защите прав человека признать запрет на ношение "буркини" незаконным.

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Запрет на ношение "буркини" ввел мэр деревни Сиско, которая находится на Корсике, после драки между местными жителями и выходцами из Северной Африки, вспыхнувшей из-за попытки туриста сфотографировать женщину в "буркини".

Мэр Сиско приветствовал решение суда Бастии. По его словам, запрет на "буркини" является вынужденной мерой из-за напряженной обстановки на острове.

Ранее УНИАН сообщал, что власти французского города Канны после произошедших в стране терактов запретили посещать пляжи в традиционном закрытом мусульманском купальнике-буркини. По мнению властей, пляжная одежда, подчеркивающая религиозную принадлежность, может вызвать нарушения общественного порядка во времена, когда Франция стала мишенью для атак террористов.

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Позже, мэры трех французских городов заявили, что по примеру Канн введут запрет на женский мусульманский пляжный костюм буркини.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс поддержал запрет на буркини.

Мусульмане и общественные организации, борющиеся с исламофобией, выступили против запретов, однако суд отказался отменить запрет на буркини в Каннах.

Однако, впоследствие Государственный совет Франции, выполняющий функции высшего суда в административных делах, отменил запрет на ношение буркини, назвав таковой серьезным и незаконным посягательством на основные свободы, в том числе на свободу передвижения, свободу вероисповедания и личную свободу.