Одна из лидеров грузинской оппозиции согласилась стать замминистра

Экс-министр иностранных дел Грузии, лидер оппозиционной партии "Путь Грузии" Саломе ЗУРАБИШВИЛИ сегодня заявила о готовности принять предложение Президента и занять пост заместителя министра внутренних дел.

Об этом она заявила в программе «Хроника дня» на грузинском телеканале «Имеди», передает ИА «Новости-Грузия».

По словам С.ЗУРАБИШВИЛИ, она займет эту должность для того, чтобы начать расследование по последним инцидентам, - попыткам разгрома "города клеток" у здания Госканцелярии и разгона акции оппозиции у одного из зданий МВД в районе Тбилиси Диди Дигоми.

«Я принимаю вызов и готова завтра в 9.00 приступить к исполнению обязанностей», - заявила С.ЗУРАБИШВИЛИ.

«Я приняла решение, чтобы никто не говорил, что оппозиция отказывается от предложений и чтобы власти не использовали это как пиар акцию», - сказала С.ЗУРАБИШВИЛИ на митинге, подчеркнув, что приняла решение самостоятельно, не консультируясь с другими лидерами оппозиции.

«Моя цель – не допустить гражданского противостояния в стране. Я стану гарантом того, что 114 фактов нападений на оппозицию, произошедшие за последние два месяца, будут расследованы... Я буду рукой и глазами народа в стане врагов и потребую расследования того, что произошло и войду в управление внутренних дел, чтобы узнать, что происходит с задержанными молодыми людьми», - подчеркнула С.ЗУРАБИШВИЛИ.

Она сообщила, что ждет до 18.00 вторника ответа президента Грузии.

На прошлой неделе Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил о том, что предлагает выделить оппозиции, которая более двух месяцев проводит акции с требованием его отставки, кабинет в здании Министерства внутренних дел.

"Пусть представитель радикальной оппозиции придет, и мы ему выделим большой кабинет в здании МВД. И пусть он приводит туда своих сторонников, чтобы они посмотрели на работу полиции изнутри", - заявил М.СААКАШВИЛИ на заседании правительства в среду.

Он также предложил оппозиции принять участие в работе Министерства юстиции, прокуратуры и Совета безопасности.

С утра в понедельник в Тбилиси произошла серия инцидентов на акциях оппозиции.

С утра, по сообщению штаба оппозиции, на территорию, прилегающую к Госканцелярии, ворвались около 20 человек, вооруженных дубинками, которые разгромили и разрушили около 30 клеток-импровизированных тюремных камер. К часу дня на территорию, где проходит акция, вернулись около десяти человек, которые попытались сдвинуть камеры, произошла их стычка с активистами оппозиции. Лидеры оппозиции обвинили власти в попытке разгона акций оппозиции. МВД Грузии распространило официальное заявление, в котором подчеркивается, что у здания Госканцелярии произошло столкновение сторонников оппозиции с местными жителями.

Еще один инцидент произошел у здания МВД в районе Диди Дигоми. Лидеры оппозиции сообщили о разгоне акции оппозиции. В ходе столкновения пострадал представитель оппозиции Зураб АБАШИДЗЕ. Он был доставлен в клинику Гудушаури с сотрясением мозга, переломом носа, повреждениями челюсти и множественными гематомами, сообщили журналистам врачи.

МВД Грузии, со своей стороны, сообщило о задержании участников акции пикетирования Главного управления МВД за неповиновение полиции. При этом МВД Грузии не называет число задержанных.