Во французских Альпах из-за непогоды застряли 4 тысячи человек, есть погибший
23:50, 31 декабря 2017
194 0
22-летнего лыжника накрыла лавина во время катания в горах.
Туристы были вынуждены воспользоваться приютами из-за сильнейших снегопадов / weather.com, Riccardo Galli/Instagram
Около четырех тысяч человек застряли из-за непогоды во французских альпах.
Об этом пишет издание The Local.
Читайте такжеВ Австралии крутой поворот гидросамолета завершился гибелью шести человек
Так, в воскресенье, 31 декабря, местные власти сообщили о 3,5 тысячах автомобилистов, которые провели ночь во временных убежищах после того, как по дорогам стало невозможно проехать из-за снега.
Еще около 500 туристов, приземлившихся в аэропорту города Шамбери, были вынуждены воспользоваться приютами из-за сильнейших снегопадов.
Кроме того, сообщается об одной жертве в результате непогоды. 22-летнего лыжника накрыла лавина во время катания в горах в субботу, 30 декабря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter