Во французских Альпах из-за непогоды застряли 4 тысячи человек, есть погибший

Около четырех тысяч человек застряли из-за непогоды во французских альпах.

Об этом пишет издание The Local.

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Так, в воскресенье, 31 декабря, местные власти сообщили о 3,5 тысячах автомобилистов, которые провели ночь во временных убежищах после того, как по дорогам стало невозможно проехать из-за снега.

Еще около 500 туристов, приземлившихся в аэропорту города Шамбери, были вынуждены воспользоваться приютами из-за сильнейших снегопадов.

Кроме того, сообщается об одной жертве в результате непогоды. 22-летнего лыжника накрыла лавина во время катания в горах в субботу, 30 декабря.