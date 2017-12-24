В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия (фото, видео)

Крупнейший в мире гидросамолет AG600, сконструированый китайскими инженерами, совершил первый испытательный полет утром 24 декабря. Тестирование прошло успешно, сообщает Xinhua.

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Вылет состоялся из аэропорта города Чжухай провинции Гуандун. Самолет находился в воздухе около часа.

По официальным данным, самолет предназначен для гражданской авиации: он будет помогать тушить пожары и проводить поисково-спасательные работы. Аппарат оборудован четырьмя турбовинтовыми двигателями, имеет длину 39,6 метров, размах крыльев – 38,8 метров. Самолет может перевозить до 50 человек на борту или 53,5 тонны груза, летать со скоростью до 500 км/ч и непрерывно находиться в воздухе 12 часов.

Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC), которая и разработала крупнейший в мире гидросамолет, уже имеет на него 17 заказов от разных компаний и китайского правительства.

Как сообщал УНИАН, 29 лет назад крупнейший транспортный самолет в мире "Мрия" совершил первый полет.