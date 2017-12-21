На Сильвестра Сталлоне подали заявление в полицию за изнасилование

Знаменитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании. Женщина, чье имя не раскрывается, подала заявление в полицию на актера с обвинением в изнасиловании, которое произошло почти тридцать лет назад, передает TMZ.

По словам женщины, которая пожаловалась на актера, инцидент произошел в 1990 году.

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В полиции пока не определились, проводить ли расследование, так как с момента инцидента, если он имел место, прошло слишком много времени.

Женщина заявила, что Сталлоне изнасиловал ее во время встречи в его офисе.

По словам самого Сталлоне, он провел с ней три дня в 1987 году в Израиле, однако никакого изнасилования не было, а в 1990 году они даже не виделись.

Как сообщал УНИАН, ранее Сталлоне обвинили в изнасиловании 16-летней поклонницы. Актер назвал ложью опубликованный полицейский рапорт об изнасиловании несовершеннолетней.