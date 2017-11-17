Сталлоне обвинили в изнасиловании 16-летней поклонницы

Знаменитого американского актера Сильвестра Сталлоне обвиняют в принуждении к сексу 16-летней поклонницы в 1986 году. Как выяснили журналисты, сама звезда Голливуда все отрицает.

Актер Сильвестр Сталлоне назвал «категорически ложными» публикации о том, что он якобы принудил несовершеннолетнюю девушку к групповому сексу в 1986 году. Заявление актер передал через своих представителей, пишет "Медуза".

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Ранее издание Baltimore Post Examiner, а затем The Daily Mail опубликовали копии полицейского рапорта: в нем девушка, имя которой не приводится, заявляет, что 26 июля 1986 года Сталлоне и его телохранитель Майкл де Лука изнасиловали ее в номере отеля в Лас-Вегасе.

Предполагаемой жертве тогда было 16 лет (это возраст согласия в штате Невада), а Сталлоне — 40 лет. В беседе с полицейскими девушка рассказала, что пришла к Сталлоне в номер и добровольно занялась с ним сексом.

Затем в комнату зашел де Лука и они вместе со Сталлоне принудили девушку заняться сексом втроем. После этого, как утверждается в рапорте, Сталлоне пригрозил избить девушку, если она кому-то расскажет о случившемся.

Девушка отказалась выдвигать формальные обвинения против Сталлоне и де Луки и подписала заявление об отказе от возбуждения уголовного дела.

Представитель Сталлоне заявил, что актер никогда не слышал об этом случае до публикации рапорта, а полиция никогда не приходила к нему с вопросами по поводу возможного изнасилования.

Майкл де Лука был убит полицейскими во время проверки на дороге в 2013 году.

Рапорт об изнасиловании был опубликован на фоне скандала с сексуальными домогательствами, в которых с октября 2017 года обвинили десятки известных представителей кино, телевидения, журналистики и политики.

Обвинения начали появляться после расследования в отношении продюсера Харви Вайнштейна, который, как утверждается, на протяжении многих лет приставал к десяткам женщин. В домогательствах также обвинили актеров Кевина Спейси и Луи Си Кея.