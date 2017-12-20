Илон Маск случайно выложил свой номер телефона в Twitter

Глава Tesla Илон Маск случайно выложил в Twitter свой номер телефона.

Маск вместо того чтобы написать в личные сообщения директору компании Oculus написал твит, указав в нем свой номер, сообщает CNBC.

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«Есть секунда поговорить? Мой номер ...», - написал в твите Маск.

Журналисты издания сразу решили позвонить по указанному номеру и услышали неожиданный ответ. Им ответил голос создателя игры God of War Дэвида Яффе.

«Благодаря богам вы сделали это. Каким-то образом вы добрались до меня. Я приветствую вас и выражаю уважение», - сказал голос.

Как сообщает издание, это одно из поздравлений, которое могут услышать игроки в God of War, позвонив по номерам, скрытым в игре.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года Илон Маск анонсировал запуск загадочного сайта x.com. На сайте не было опубликовано ничего, кроме одной буквы «x».