За 17 лет 258 миллионов человек покинули страны, в которых родились - ООН

Около 258 млн человек уехали за последние 17 лет из стран, где они родились, и теперь живут в других государствах, говорится в докладе ООН, посвященном международной миграции, передает Голос Америки. Этот показатель на 49% выше, чем в 2000 году.

Читайте такжеЕС не удалось договориться о реформировании системы миграционных квотВ двухгодичном докладе, выпущенном в Международный день мигранта, говорится, что доля мирового населения, ставшего международными мигрантами, выросла с 2,8% в 2000 году до 3,4% в этом году.

В то же время в докладе ООН по экономическим и социальным вопросам говорится, что процент людей, живущих в странах с высоким уровнем дохода, вырос с 9,6% в 2000 году до 14% в 2017 году.

В докладе ООН говорится, что страны с высоким уровнем дохода приняли 645 международных мигрантов всего мира, что составляет около 165 млн человек.

В этом году две трети мигрантов жили лишь в 20 странах, говорится в докладе.

Самое большое число, 49,8 млн человек или 19% от общего числа мигрантов, живут в США.

Саудовская Аравия, Германия и Россия занимают места со второго по четвертое. В каждой из этих стран проживают около 12 млн мигрантов.

На пятом месте – Великобритания с примерно 9 млн мигрантов, говорится в докладе.