Журнал The Economist назвал самые комфортные для жизни города

Журнал The Economist назвал самыми комфортными на планете городами для жизни Ванкувер (Канада), Вену (Австрия) и Мельбурн (Австралия).

Об этом сообщает сайт «Вести.ру».

Москва по комфортности оказалась на 69-м месте, опередив при этом китайскую столицу. Пекин разместился на 76-й строчке, невзирая на все улучшения, проведенные в городе накануне прошлогодней Олимпиады.

Ежегодный рейтинг наиболее приспособленных для жизни городов составляется с учетом уровня жизни населения, социальной стабильности, безопасности, состояния окружающей среды, развития здравоохранения и культуры, а также доступности товаров и услуг.

Самыми неприспособленными для проживания оказались Алжир - столица одноименного государства, Дакка - столица Бангладеш и Хараре - столица Зимбабве.