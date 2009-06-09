Журнал The Economist назвал самые комфортные для жизни города
12:23, 09 июня 2009Мир
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Москва - на 69-м месте
|Ванкувер
Об этом сообщает сайт «Вести.ру».
Москва по комфортности оказалась на 69-м месте, опередив при этом китайскую столицу. Пекин разместился на 76-й строчке, невзирая на все улучшения, проведенные в городе накануне прошлогодней Олимпиады.
Ежегодный рейтинг наиболее приспособленных для жизни городов составляется с учетом уровня жизни населения, социальной стабильности, безопасности, состояния окружающей среды, развития здравоохранения и культуры, а также доступности товаров и услуг.
Самыми неприспособленными для проживания оказались Алжир - столица одноименного государства, Дакка - столица Бангладеш и Хараре - столица Зимбабве.
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