В России официально стартовала президентская избирательная кампания

Постановление Совета Федерации РФ "О назначении выборов президента РФ" опубликовано в "Российской газете" в понедельник, 18 декабря.

Как передает DW.com, таким образом постановление вступило в силу, и в России официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами.

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Как ранее сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, о своем желании баллотироваться уже заявили 23 человека. В частности, о намерении пойти на новый срок 14 декабря объявил действующий президент РФ Владимир Путин. О выдвижении своих кандидатур заявили также оппозиционный политик Алексей Навальный, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, председатель ЛДПР Владимир Жириновский и другие.

Окончательный список кандидатов, зарегистрированных для участия в выборах, будет сформирован в начале февраля, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.