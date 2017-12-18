Трампа назвали наименее популярным президентом США во время первого года правления - опрос

Согласно обнародованным результатам опроса общественного мнения, что провели Associated Press-NORC, Дональд Трамп наименее популярный американский президент во время первого года правления.

Как передает Голос Америки, результаты показывают, что его правление одобряют лишь 32% опрошенных граждан, причем 67% оценивают негативно. Эти данные остаются без изменений с сентября, однако они на 10% ниже марта.

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Другой опрос, проведенный в этом месяце AP-NORC, показывает, что американцы весьма пессимистично оценивают президента в течение первого года его правления.

Лишь три из десяти сказали, что Соединенные Штаты идут в правильном направлении, тогда как 52 процента заявили, что в стране становится хуже со времени прихода Трампа к власти.

Сорок пять процентов опрошенных не верят, что Трамп придерживается своих обещаний, сделанных во время избирательной кампании, по сравнению с теми, кто сказал наоборот.

Результаты обнародованы в то время, когда президент готов выполнить важное обещание избирательной кампании – изменить налоговую систему. Однако принятие новой налоговой системы будет лишь первой законодательной победой с контролируемым Республиканской партией Конгрессом.

С другой стороны, республиканские законодатели дважды в этом году не смогли выполнить угрозы отменить и заменить систему медицинского страхования ObamaCare.