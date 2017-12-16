При Трампе американцев ждет обнищание - спецдокладчик ООН

Исследования ООН предрекают стремительное социальное расслоение в США. Шансов выйти из нищеты у бедных граждан почти нет, считает спецдокладчик ООН, передает ТСН.

Читайте также"Мы получаем худших": Трамп снова раскритиковал лотерею Green CardСпециальный докладчик ООН по вопросам нищеты и прав человека Филипп Элстон заявил, что более чем каждый восьмой житель США живет в бедности, половина из них - в крайней нищете.

По его мнению, за время президентства Дональда Трампа ситуация будет только ухудшаться, обнищание населения и социальное расслоение только расти.

Об этом он сообщил на конференции в Вашингтоне, анонсируя тематический отчет ООН, который презентуют весной 2018 года. "Рожденый в бедности ребенок почти не имеет шансов вырваться из бедности в современных США", - сказал Элстон.

Одним из разительных примеров крайнего обнищания и социального расслоения представитель ООН назвал распространение на юге США заражения паразитическими нематодами из-за неспособности местных властей обеспечить поставку чистой воды.

Также спецдокладчик ООН добавил, что по статистике 14% американцев живет за чертой бедности, однако реально этот показатель составляет около 20%.

Как пример он привел работников сети супермаркетов Wal-Mart, несмотря на наличие постоянной работы зависят от талонов на питание от правительства. "Американская мечта быстро становится иллюзией", - добавил Элстон, комментируя низкий уровень социальной мобильности в США.