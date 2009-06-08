Россия высылает финского дипломата, вывезшего из страны ребенка, право воспитывать которого оспаривают отец, гражданин Финляндии, и мать, гражданка России.

Как передает радио «Свобода»,сотрудник финского консульства в Петербурге Симо ПИЕТИЛЯЙНЕН объявлен персона нон-грата. Посол Финляндии Матти АНТТОНЕН был вызван в Министерство иностранных дел России, где его проинформировали об этом.

Этой весной 6-летний Антон САЛОНЕН оказался в центре международного скандала - его отец Пааво САЛОНЕН при помощи А.ПИЕТИЛЯЙНЕНА вывез мальчика из России без согласия матери. Отец заявил, что его ребенку незаконно оформлено российское гражданство.

В России против П.САЛОНЕНА возбуждено уголовное дело по обвинению в похищении ребенка.