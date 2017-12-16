В издательстве Independent заменили Молдову Приднестровьем на карте Европы

Британский сайт indy100.com, который принадлежит медиа-компании Independent News & Media, в одном из своих материалов на карте Европы вместо Молдовы указал Приднестровье.

Как пишет Европейская правда, ошибка была допущена в материале под названием "Мизогиническая карта мира".

Карта была сделана для иллюстрации результатов исследований об отношении мужчин к женщинам в разных странах мира. Результаты показали, что каждый пятый мужчина в мире считает себя выше женщин в общественных отношениях.

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На карте вместо Молдовы указано английское название Transnistria (Приднестровье). Приднестровье - это лишь часть территории Молдовы, которая с 1992 года, в результате Приднестровского конфликта, контролируется самопровозглашенной непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.

Следует отметить, что границы Украины на карте обозначены правильно, вместе с аннексированным Россией Крымом.