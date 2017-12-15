Между Ассамблеей и Россией остается пропасть по существенным политическим вопросам - президент ПАСЕ

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Стелла Кириакидес отмечает, что между Ассамблеей и Российской Федерацией "остается пропасть» по ряду политических вопросов.

Как сообщается на сайте ПАСЕ, 14 января в Париже по итогам встречи с членами делегации российского парламента Кириакидес заметила, что обсуждение было «открытым и честным, и по этой причине является шагом в правильном направлении».

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«Это была первая встреча с российскими парламентариями с марта 2017 года, и хотя между нами остается пропасть по существенным политическим вопросам, мы можем согласиться о необходимости продолжать постепенное продвижение дискуссии, и в частности в контексте резолюции 2186 (2017) Парламентской ассамблеи о призыве к саммиту Совета Европы снова подтвердить европейское единство и защитить и способствовать демократической безопасности в Европе», - сказала она.

"Для этого значимого вопроса крайне важно, чтобы мы приобщали парламентариев из всех стран - членов Совета Европы", - отметила Кириакидес.

Как сообщал УНИАН, Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до восстановления полномочий ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Председательствующий на осенней сессии ПАСЕ и.о. президента ассамблеи Роджер Гейл в октябре назвал беспрецедентным вызовом отказ РФ платить взносы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ. Также Кулеба предупредил партнеров о последствиях в случае возвращения делегации России в ПАСЕ. "Те, кто сейчас тянет Россию в ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, не должны потом на нас обижаться. Мы честно и открыто предостерегаем партнеров от этой ошибки, которая будет иметь последствия", - подчеркнул посол.