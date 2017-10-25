Москва не хочет платить взносы в Совет ЕС до возвращения России в ПАСЕ

В РФ предлагают не платить взносы в Совет Европы к тому времени, пока российских парламентариев не вернут в ПАСЕ, пишет ТАСС со ссылкой на заявление спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Я выражаю свою точку зрения. Я считаю, что пока российская парламентская делегация не вернется к работе в ПАСЕ, ни о каком финансировании речи быть не может", - сказала она, добавив, что Россия не может выделять значительные средства, выполнять принятые решения относительно взносов в Совет Европы" за счет российских налогоплательщиков "в условиях такой дискриминации и ограничения деятельности парламентской делегации (РФ)".

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный секретарь совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что его визит в Москву в частности посвящено обсуждению возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

"Я здесь для того, чтобы обсудить множество вопросов, среди них - как вернуть делегацию России в Парламентскую ассамблею", - сказал он.