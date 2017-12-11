СМИ: Кремль распорядился превратить переизбрание Путина в праздник

Кремль поставил перед регионами задачу превратить выборы президента 18 марта в праздник. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Речь идет именно о дне голосования, в который нужно создать праздничное настроение на избирательных участках. Федеральный центр, по словам собеседников, рассчитывает, что превращение выборов в праздник поможет повысить явку.

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Конкретных установок, что именно делать на участках, регионам не давали, но схема и так ясна. "Это могут быть культурные, спортивные мероприятия, ярмарки", - поясняет один из близких к администрации президента собеседников РБК.

Набор праздничных мероприятий очевиден - выступления творческих коллективов, продажа еды и товаров, добавляет издание со ссылкой на источник из регионов.

Превращение дня голосования в праздник практиковалось в советские времена, утверждает политолог Андрей Колядин. Хорошее настроение помогает повысить явку, формат праздника создает благоприятную среду, влияет на самоощущение людей, чтобы "они с удовольствием исполнили свой гражданский долг", резюмирует эксперт.

Регионы традиционно практикуют те или иные форматы "развлечений" на избирательных участках, "но если на этот раз задачу поставил Кремль, значит, праздники должны быть особенно яркими", считает политолог Николай Миронов.

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса, за Ксению Собчак на выборах проголосовали бы менее 1% россиян.