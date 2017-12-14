Во Франции в результате столкновения школьного автобуса с поездом погибли четверо подростков

Во Франции в результате столкновения школьного автобуса и поезда погибли четверо подростков, еще семеро тяжело травмированы. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Авария произошла сегодня, 14 декабря, около 16 часов в Милласе - недалеко от границы с Испанией.

По предварительным данным, погибли минимум четверо подростков в возрасте от 13 до 17 лет, 19 травмированы, в том числе семеро находятся в тяжелом состоянии. В то же время отмечается, что пассажиры поезда не пострадали.