В Европе зреет мысль о финансовой помощи Украине

Европейский Союз и Российская Федерация должны оказать финансовую помощь Украине для обеспечения стабильного транзита газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе Петербургского экономического форума депутат Европейского парламента от Италии Джульетто КЬЕЗА.

«Украина на сегодняшний день не в состоянии платить за потребляемую энергию, значит, Россия и Европа должны совместно финансировать Украину, чтобы поставки газа в Европу шли нормально», - сказал Дж.КЬЕЗА.

Он уверен, что Россия самостоятельно не может отвечать за риски, связанные с транзитом газа через территорию Украины.

По его словам, многое зависит от воли Европы, но ЕС разделен сегодня на две группы – одна выступает за хорошие отношения с Россией, другая нагнетает обстановку.

В свою очередь член палаты лордов Парламента Великобритании Роберт СКИДЕЛЬСКИ считает, что Европа попала в зависимость от отношений РФ и Украины. По его мнению, в сегодняшних условиях Европа должна принять на себя больше рисков с целью поддержки украинской экономики.

В частности, он предлагает ЕС выделить Украине займы для развития различных отраслей экономики.

В тоже время он выразил уверенность, что Россия также должна принять участие в оказании экономической помощи Украине потому, что односторонние действия ЕС могут вызвать негативную реакцию у Москвы.

Как сообщалось, с конца мая власти России и руководители “Газпрома” неоднократно заявляли о несостоятельности Украины заплатить за потребленный в мае газ, что может привести к прекращению поставок газа в Европу уже в июне-начале июля.

Сегодня, 5 июня, на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что в течение часа майский платеж в размере 3,8 млрд. грн. за потребленный Украиной газ будет переведен ОАО «Газпром».