Джордж Клуни раздал наушники пассажирам своего рейса во время путешествия с младенцами (видео)

18:20, 13 декабря 2017
Мир
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Также каждый пассажир получил записку со словами "Заранее извиняемся".

Голливудский актер Джордж Клуни раздал наушники пассажирам своего рейса во время путешествия с младенцами.

Чтобы шестимесячные Александр и Элла не мешали другим людям плачем, молодой папа раздал всем на борту наушники с шумоподавлением. Также каждый пассажир получил записку со словами "Заранее извиняемся".

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