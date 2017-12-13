Джордж Клуни раздал наушники пассажирам своего рейса во время путешествия с младенцами (видео)

Голливудский актер Джордж Клуни раздал наушники пассажирам своего рейса во время путешествия с младенцами.

Чтобы шестимесячные Александр и Элла не мешали другим людям плачем, молодой папа раздал всем на борту наушники с шумоподавлением. Также каждый пассажир получил записку со словами "Заранее извиняемся".