Звезда "11 друзей Оушена" Джордж Клуни объявил о завершении карьеры
09:59, 10 ноября 2017Мир
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Актер заявил, что ему больше не нужно сниматься.
Джордж Клуни решил завершить карьеру / фото Tv.ua
Оскароносный голливудский актер, звезда «11 друзей Оушена» Джордж Клуни объявил, что уходит из кино.
Как пишет «ТСН», актер планирует не просто взять временную паузу, а полностью уйти из киноиндустрии.
"Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками! Да и мне уже не стоит этого делать!" - сказал Клуни.
Как сообщал УНИАН ранее, Фонд голливудского актера Джорджа Клуни и его жены Амаль пожертвовал $ 1 миллион на бортьбу с группами ненависти после националистических беспорядков в Шарлотсвилле.
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