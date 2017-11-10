Звезда "11 друзей Оушена" Джордж Клуни объявил о завершении карьеры

Оскароносный голливудский актер, звезда «11 друзей Оушена» Джордж Клуни объявил, что уходит из кино.

Как пишет «ТСН», актер планирует не просто взять временную паузу, а полностью уйти из киноиндустрии.

"Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками! Да и мне уже не стоит этого делать!" - сказал Клуни.

Как сообщал УНИАН ранее, Фонд голливудского актера Джорджа Клуни и его жены Амаль пожертвовал $ 1 миллион на бортьбу с группами ненависти после националистических беспорядков в Шарлотсвилле.