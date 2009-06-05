Freedom House причислила Россию к авторитарным государствам

Американская неправительственная организация Freedom House считает, что Китай, Иран, Россия и Венесуэла являются авторитарными государствами, использующими свои богатства и влияние для подрыва глобальной демократии и главенства закона.

Соответствующий отчет подготовлен этой американской неправительственной организацией к 20-летней годовщине подавления китайскими властями выступлений активистов движения за демократию на площади Тяньаньмэнь, передает Би-Би-Си.

Авторы документа, обнародованного под названием «Подрыв демократии: Авторитарные страны XXI века», утверждают: вызов, который эти государства бросают западным демократическим институтам, превосходит "по своей мрачности" период холодной войны, поскольку эти страны интегрированы в глобальную экономику и мировые институты, а также влияют на принятие политических решений на международной арене.

"Политики, судя по всему, не могут правильно оценить опасность, которую представляют эти авторитарные системы XXI века для демократии и главенства закона во всем мире", - указано в отчете, в основу которого легли результаты исследования, проведенного аналитиками Freedom House и радиостанциями "Свободная Европа"/Радио "Свобода" и "Свободная Азия".

Названные в списке страны обвиняются в том, что они "активно подрывают демократию, как внутри своих границ, так и за их пределами".

"Авторитарные режимы обесценивают международные нормы и стандарты, выработанные демократическим миром за последние несколько десятилетий, грозя экспортом нестабильности и нарушений, которые порождают их системы", - говорится в документе.

В отчете указывается, что Китай с его сильной производственной и торговой базой, а также богатые нефтью Иран, Россия и Венесуэла имеют много общего, несмотря на различие их политических систем и истории.

Авторитарные капиталистические Китай и Россия строят системы, которые соединяют в себе "впечатляющее экономическое развитие с впечатляющим в равной мере аппаратом политического контроля", - указано в отчете.

Правящие силы в этих четырех странах поддерживают свой контроль жестким ограничениями на средства массовой информации и Интернет, распространением националистических версий истории в школьных учебниках и использованием богатств страны в своих собственных интересах, сказано в отчете.

На мировой арене Китай существенно укрепил свое влияние в Африке и Латинской Америке, раздавая щедрую помощь, не обусловленную никакими требованиями.

Россия, Иран и Венесуэла, в свою очередь, используют доходы от нефти "для расширения своего влияния за рубежом и поддержки своих иностранных клиентов", - указано в отчете.

В документе также упоминается Пакистан, которым часто правили военные, а также в связи с растущими выступлениями экстремистов.

Демократическим странам необходимо объединить усилия против авторитарных тенденций и принять новые меры для защиты и развития демократических институтов, продолжают авторы. Однако никаких конкретных предложений в этом отношении они не приводят.