Найденные в Атлантике обломки не принадлежат лайнеру Air France

Обломки, найденные накануне в Атлантическом океане, не принадлежат пропавшему лайнеру Air France, сообщили представители ВВС Бразилии. По словам бригадира ВВС Рамона Боржеса Кардозо, "никаких частей самолета обнаружено не было", передает Би-би-си.

Ранее сообщалось, что бразильские поисковые команды обнаружили место падения аэробуса компании Air France в Атлантическом океане и приступили к подъему обломков. Останков погибших обнаружено не было, так же как и "черных ящиков", которые, скорее всего, погребены глубоко под водой.

Пока неизвестно, что за обломки были найдены спасателями.

Между тем появилась версия, согласно которой причиной катастрофы самолета могла стать неисправность приборов измерения скорости. По неофициальным данным, эксперты, занимающиеся расследованием катастрофы, проверяют версию о сбое именно этих систем.

Напомним, 1 июня 2009г. самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Рио-де-Жанейро в Париж, исчез с экранов радаров около берегов Бразилии. Самолет попал в зону турбулентности, стал посылать сигналы об электрических неисправностях. До последнего момента оставалась надежда, что у самолета просто вышли из строя средства связи.

Однако после того как в назначенное время самолет не приземлился в аэропорту, авиакомпания официально объявила о пропаже своего лайнера. На борту самолета находились 228 человек.

РБК