России пора выбирать: ВТО или Казахстан с Беларусью

Создание Таможенного союза РФ, Казахстана и Беларуси может отложить вступление России во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор российской государственной корпорации «Роснано» Анатолий ЧУБАЙС на Петербургском международном экономическом форуме.

«Это может стать альтернативой... Ведь, вступив в Таможенный союз, Россия юридически не имеет права быть самостоятельным переговорщиком по ВТО», - сказал А.ЧУБАЙС.

Он не исключает, что это может затянуть переговорный процесс по ВТО на многие годы.

А.ЧУБАЙС подчеркнул, что затянувшиеся на 16 лет переговоры по вступлению РФ в ВТО вызывают чувство «безнадежности».

«Мы против 17-й годовщины. Нам 16 лет достаточно», - подчеркнул он.

В то же время, он не исключает, что в случае продуктивных переговоров РФ может вступить в ВТО до конца этого года.