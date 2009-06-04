Ющенко с утра встретится с послами

Завтра в 9.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО проведет встречу с послами стран «Большой семерки», Польши, Словакии, Венгрии, Чехии, Швеции и председателем представительства Европейской комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, завтра Президент посетит Фестиваль искусств Украины, который продолжится отчетным концертом художественными коллективами Черновицкой области.

В течение года все области Украины на сцене Национального дворца «Украина» представят свои самобытные культурные традиции. В.ЮЩЕНКО убежден, что это мероприятие оживляет культурную жизнь в регионах и стимулирует новые художественные коллективы и творческие акции.

Фестиваль искусств Украины учрежден указом Президента с целью содействия развитию академического, традиционного народного и современного искусства, профессионального и любительского творчества, а также популяризации этнических и культурных традиций регионов Украины.