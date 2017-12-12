Страны ЕС не будут переносить свои посольства в Иерусалим - Могерини

Страны Европейского союза не намерены переводить свои посольства в Иерусалим, несмотря на то, что США признали этот город столицей Израиля, передает ЕвроПравда.

Читайте такжеВ ЕС заявили о готовности способствовать перезапуску мирного процесса на Ближнем ВостокеОб этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Брюсселе.

"Я знаю, что премьер-министр Израиля несколько раз упоминал, что ожидает, что другие последуют решению Дональда Трампа о переносе посольства в Иерусалим. Он может сохранять свои ожидания относительно других стран, однако со стороны государств-членов Европейского союза этого шага не будет", - сказала Могерини.

Она отметила, что во время двухчасовой встречи с министрами иностранных дел ЕС шла речь о том, что прочный мир между израильтянами и палестинцами остается приоритетом для ЕС.

"Я должна сказать, что премьер-министр Нетаньяху понял, я думаю, что в этом есть полное единство ЕС: единственное реалистичное решение конфликта между Израилем и Палестиной базируется на существовании двух государств, с Иерусалимом как столицей государства Израиль и государства Палестина", - сказала Могерини.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.