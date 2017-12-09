Протесты в Израиле: в столкновениях пострадало более тысячи человек

В результате столкновений в ходе протестов в Израиле за сутки погибли двое палестинцев, более тысячи арабов пострадали, сообщает Новое время со ссылкой на заявление министерство здравоохранения Палестины.

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До конца прошедшие сутки общее число пострадавших, в том числе отравленных газом в ходе столкновений палестинцев с полицейскими, превысило 1,1 тысячи человек. Подавляющее большинство из них - в городах Западного берега реки Иордан.

"В секторе Газа погибли двое участников протестных акций - 54-летний Махер Ата-Алла и Махмуд аль-Масри, которому было 30 лет. Оба были убиты выстрелами из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, во время столкновений палестинцев с израильской армией в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима пострадали 767 человек.

Напомним, что 7 декабря в секторе Газа и на Западном берегу Иордана начались акции протеста против признания Иерусалима президентом США Дональдом Трампом столицей Израиля.

6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он поручил Государственному департаменту начать подготовку к перевод посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.