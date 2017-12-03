В Нью-Йорке автомобиль въехал в группу людей (фото)
21:27, 03 декабря 2017Мир
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По предварительной информации, произошедшему предшествовал конфликт с участием водителя машины.
По предварительной информации, произошедшему предшествовал конфликт с участием водителя машины / NEW YORK DAILY NEWS
В Нью-Йорке автомобиль въехал в группу людей, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press.
Еще трое получили серьезные ранения. По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом. Власти уточняют детали случившегося. По предварительной информации, произошедшему предшествовал конфликт с участием водителя машины. Его в настоящий момент ищут.
Как пишет New York Daily News, перед инцидентом произошла драка возле одного из баров.
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